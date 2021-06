Kogler über Kritik an der Justiz: "Wir halten dagegen"

Es wird keine Urabstimmung über die Parteispitze geben. Das haben die Delegierten beim Bundeskongress der Grünen entschieden.

Als Niederlage will Grünen-Chef Werner Kogler die 63 Prozent statt der erforderlichen Zweidrittelmehrheit nicht gewertet wissen, wie er im Ö1-Morgenjournal sagt. "Es waren eine Reihe von offenen Fragen, die ich im Übrigen alle verstehe", so der Vizekanzler. Es handle sich um einen "typischen Diskussionsprozess, was ich sehr begrüße".

Man müsse verstehen, dass die Grünen eine "andere Verfasstheit haben als andere Parteien". Es gehe "nicht um Sieg oder Niederlage", sondern um eine "vernünftige Diskussion und die findet statt".

"Selbstreinigungskräfte der Justiz"

Was passieren werde, wenn die ÖVP ihre Kritik an der Justiz fortsetzt, beantwortet Vizekanzler Werner Kogler insofern: "Die unabhängige Justiz ist nicht gefährdet, bloß weil die ÖVP Attacken da oder dort probiert. Wir halten dagegen." Die "Selbstreinigungskräfte der Justiz" würden "hervorragend funktionieren". Am Schluss würden die Ermittlungen immer so ausgehen, dass diese ohne das Ansehen der Personen geführt würden.