Kogler: "Es riecht nach Nötigung und Erpressung"

Ewald Nowotny bleibt dabei: Die Notverstaatlichung der Hypo, so ventilierte der Gouverneur der Nationalbank (OeNB) am Dienstag im ORF-Mittagsjournal, sei aus seiner Sicht noch das Beste gewesen, was die Politik in einer zweifelsohne schwierigen Situation hat tun können.

Den grünen Abgeordneten und Hypo-Experten Werner Kogler macht dies nachgerade wütend. "Selbstverständlich gab es Alternativen!", sagt Kogler – und erklärte gestern im Detail, was ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss – abgesehen von den Ergebnissen der Untersuchungskommission unter Irmgard Griss – noch aufklären könnte. Kogler: "Für uns geht es unter anderem um die Motive der handelnden Akteure, also der Bundesregierung auf der einen Seite, aber auch von Finanzmarktaufsicht und Nationalbank auf der anderen." Der grüne Rechnungshofsprecher teilt Griss’ Einschätzung, wonach das politische Krisenmanagement desaströs war: "Da agierten manche am Rande der politischen Selbstentmündigung."