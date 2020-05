Kogler: "Das Umfeld von Kurz versteht Machtpolitik"

Bis jetzt war auch in der schwieirgen Zeit der Corona-Krise zwischen Türkis und Grün alles eitel Wonne. Doch nach Kritik von Klubchefin Sigrid Maurer am Vorstoß von Kanzler Sebastian Kurz gegen die EU-Wiederaufbauhilfe (Stichwort: "die sparsamen vier") äußert sich nun auch Grünen-Chef Werner Kogler kritisch, zumindest zum engeren Umfeld und Team von Kurz.

In einem Interview mit der Kleinen Zeitung in dem es um viele verschiedene Corona-Themen wie Urlaub, Sport oder Ausgangssperren etc. geht, sagt Kogler auch, "Beharrungskräfte" im Finanzministerium hätten bisher die raschere Auszahlung der Hilfsmilliarden verhindert. Kogler spricht von "gewissen Abteilungen" im Ministerium. Ressortchef Gernot Blümel treffe keine Schuld.

Auch Kanzler Kurz lasse sich von "wirtschaftlichen Sachargumenten schnell überzeugen", so Kogler. Und: "Der Kanzler ist nicht der Engpass". Aber das türkise Umfeld von Kurz verstehe das "Handwerk der Machtpolitik". Kogler spricht von einer "gut geölten Maschine". Was er damit genau meint und kritisiert, führt er nicht näher aus. Ihm ist wichtig, dass sich die Grünen jetzt besser aufstellen. "Es geht darum, jeden Tag ein bisschen besser zu werden."