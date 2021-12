Köstinger: "Tourismus ist seit Beginn solidarisch"

Am 12.12. endet der Lockdown für Geimpfte und Genesene, jener für Ungeimpfte geht - wie alle politischen Kräfte betonen - weiter. Mit dem Lockdown-Ende einher geht auch die Öffnung von Gastronomie und Hotellerie unter strengen Auflagen.

Die für die Branche zuständige ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger verteidigte im Ö1-Interview erneut die Öffnung - auch in Ländern wie Vorarlberg mit hohen 7-Tages-Inzidenzen. "Entscheidend ist die Situation im Gesundheitswesen, die reine Inzidenz sagt ja nicht alles aus“, so Köstinger. Man habe im Westen alles im Griff. Speziell im Westen Österreichs sei man auch wirtschaftlich in einem anderen Umfeld, da in den Nachbarländern Deutschland, Schweiz und Italien die Hotels geöffnet seien.