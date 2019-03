Köstinger streicht Ökostrom-Abgabe für Einkommensschwache

Neue Verhandlungen über die Biomasse-Förderung schließt die ÖVP allerdings aus. Sie will am Grundsatzgesetz, für das keine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, festhalten, wie der Sprecher von Ministerin Köstinger zum KURIER sagt.

Beim Biomasse-Streit geht es um die Verlängerung der Förderung von 47 Biomassekraftwerken, was in drei Jahren 140 bis 150 Millionen Euro kostet. Die SPÖ hatte - neben der Entlastung einkommensschwacher Haushalte von der Ökostrom-Abgabe, was im Entwurf enthalten war - das Festschreiben von Fördertarifen und eine Veröffentlichung der Förderempfänger gefordert. Die Regierung wollte darauf nicht eingehen. Daraufhin scheiterte das Gesetz am Veto der SPÖ im Bundesrat.