Köstinger: Steuerfreies Kerosin "ein absoluter Wahnsinn"

Die ehemalige Umweltministerin und stellvertretende ÖVP-Klubobfrau Elisabeth Köstinger plädiert für einen Perspektivenwechsel in der Klimapolitik. "Wir müssen aufhören, Klimaschutz als Belastung zu sehen", sagte Köstinger bei einer Diskussionsrunde am Rande des Forums Alpbach. Die Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen sei ein Wirtschaftsmotor, so Köstinger.

Die aktuell niedrigen Preise für Flugreisen bezeichnete die ÖVP-Politikerin als "zu niedrig". Kritik übte sie an auch an der Steuerfreiheit von Flugbenzin. Kerosin gar nicht zu besteuern sei "grotesk" und "ein absoluter Wahnsinn". Das Thema von CO2-Mindestpreisen will Köstinger auf europäischer Ebene lösen.

Lobende Worte fand die Ex-Umweltministerin für die "Fridays-For-Future"-Bewegung, die auf die Klimawandel aufmerksam macht. "Die Jugendliche sind ein echter Segen." Durch die Initiative werde "das eigene Verhalten hinterfragt".