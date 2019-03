Körpersprache: Deshalb ist Kurz der "älteste Politiker"

Aber viele Menschen wollten vor seiner Wahl Veränderungen.

Sein Erfolg lässt sich nur im Tandem mit Heinz Christian Strache erklären. Wenn die Bevölkerung unruhig wird, zeigt sich das in einer exaltierten Körpersprache. Sobald jemand wie Kurz in Umbruchsituationen ruhig agiert, denken die Menschen: „Der hat nichts verstanden.“ Anders Strache: Er hat eine hohe Frequenz und ausladende Bewegungen. Die Kombination von Ruhe bei Kurz und der Aufgeregtheit bei Strache ist derzeit uneinholbar, weil eine Bandbreite an Emotionen abgedeckt wird.

Reagieren wir also mehr auf Körpersignale als auf Inhalte?

Menschen reagieren immer zuerst über die Emotion – die sitzt im Stamm- und Mittelhirn. Erst dann überprüfen sie über ein anderes Hirnareal – dem Neokortex – die Inhalte. Sie nehmen Inhalte gefiltert so wahr, wie sie sie anfangs emotional eingeschätzt haben. Wie unterschiedlich sie Sachverhalte bewerten, zeigt das Beispiel der Brennergrenze: Als Strache 2015 sagte, dass man diese notfalls militärisch sichern müsste, lehnten das die Österreicher mehrheitlich ab. Das änderte sich, als Kurz das Gleiche sagte. Was Kurz hingegen nicht schafft, ist Begeisterung zu erzeugen. Das ist für ihn gefährlich, wenn die Wähler veränderungswillig sind.

Können uns Politiker mit ihrer Körpersprache manipulieren?

Nein – Sie können niemandem etwas aufs Auge drücken, was er nicht will. Wenn ich ihn auf Ebene der Körpersprache nicht erreiche, werde ich ihn auch nicht für meine Inhalte begeistern – das ist das Absurde.