Koch-Institut als Vorbild: Faßmann will Experten vereinen

Gerade die Covid-19-Pandemie habe gezeigt, dass die „Schaffung von Kapazitäten in Public Health, Epidemiologie und Infektiologie unerlässlich ist. Diese Bereiche sollen verstärkt und interuniversitäre Kooperationen ausgebaut werden.“ Was das konkret heißt, das deutet der Wissenschaftsminister auf KURIER-Nachfrage nur an, indem er Deutschland und das Robert-Koch-Institut (Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten) nennt.