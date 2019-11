Sondierungen beendet, Koalitionsgespräche noch nicht fix

Die Phase der Sondierungsgespräche ist beendet. Über das Wochenende wird klar, ob Kurz und Kogler tatsächlich Richtung Türkis-Grün marschieren.

Es hat sich aussondiert: Freitagabend gaben ÖVP und Grüne wie erwartet bekannt, dass die Phase der Sondierungsgespräche vorbei ist, und dass man nun primär auf den Sonntag wartet.

Dann nämlich geht Grünen-Chef Werner Kogler in den Erweiterten Bundesvorstand, kurz EBV. In diesem Gremium will Kogler den rund 30 stimmberechtigten Mitgliedern einen Vorschlag unterbreiten – und zwar, ob er Koalitionsgespräche mit der ÖVP befürwortet oder nicht. Anschließend entscheidet der EBV.

Wie später auch Sebastian Kurz gab sich Kogler Freitagabend ausnehmend zugeknöpft. Der Grünen-Chef wollte nicht einmal erzählen, was er den Parteifreunden am Sonntag vorschlagen will. Nur so viel: Aus grüner Sicht wäre es sinnvoll, eine Regierungsbeteiligung nicht auf fünf, sondern gleich auf zehn Jahre anzulegen.

ÖVP-Chef Kurz muss zwar kein Gremium fragen, mit wem er Koalitionsgespräche beginnen darf.

Gleichwohl sagte er im Anschluss an das Sondierungsende, dass er am Wochenende mit den Chefs der Landesparteien und der Bünde sprechen werde.