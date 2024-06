Funkstille in der Koalition, Hochstimmung bei EM: So feiert Türkis-Grün die Nationalelf

Es war ein Posting, das angesichts der aktuellen Lage überrascht: Karl Nehammer jubelt nach dem Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande in die Frontkamera seines Handys, dahinter hält Werner Kogler ein "Daumen hoch" in die Höhe.

Kogler, der auch Sportminister ist, postete später noch ein Video aus dem Olympiastadion in Berlin: "Gruppensieger in einer so starken Gruppe, was will man sagen? Man sollte vielleicht nur den Hut ziehen", sagt er, und zieht stattdessen seine Sonnenbrille.