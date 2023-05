Koalitionsgespräche in Salzburg: Schwarz-Blau, die Dritte

Der eine sitzt in Salzburg, die andere in St. Pölten. Doch so weit Wilfried Haslauer und Johanna Mikl-Leitner geografisch entfernt sind: Politisch sind sie einander sehr nahe in diesen Tagen: Ihnen droht das selbe Schicksal.

Drohen ist ein starkes Wort. Doch in diesem Fall ist es angebracht. Denn sowohl die Landeshauptfrau von Niederösterreich als auch ihr Amtskollege in Salzburg haben vor der Landtagswahl Klartext gesprochen und mehr als deutlich festgehalten, wie viel – oder besser: wie wenig – sie von den Freiheitlichen und deren Personal auf Landesebene halten.

Genutzt hat es offenkundig nur bedingt. Wie schon in St. Pölten wird die ÖVP nun auch in Salzburg über den eigenen Schatten springen und ausgerechnet mit den Freiheitlichen eine Landesregierung bilden.

Stimmt schon: Noch ist es nicht so weit. Am Dienstag beschloss das Präsidium der Landes-ÖVP formal nur, dass man jetzt einmal Koalitionsgespräche mit den Freiheitlichen aufnimmt.

Doch wie dem KURIER hinter den Kulissen bestätigt worden ist, stehen in Salzburg alle Zeichen auf Schwarz-Blau; und kaum jemand rechnet damit, dass die Gespräche scheitern.

„Persönliche Befindlichkeiten sind hintanzustellen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist im Wesentlichen so, dass man es einmal mit der FPÖ versuchen soll“, sagt Landeshauptmann Haslauer über die Lage.