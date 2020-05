Koalitionchefs wollen gemeinsam aufräumen

Aber so war es bist jetzt.

Spindelegger: Ja, so war es. Aber da werden sich die Länder nicht gegen Richtlinien wehren.

Aber sie tun es bereits.

Spindelegger: Nein, wir wollen den Ländern nicht die Finanzgebarung aus der Hand nehmen, sondern nur Richtlinien festlegen.

Sie sollen den Ländern auf die Finger schauen, aber im Zweifel auch auf die Finger klopfen?

Faymann: Wenn es Richtlinien gibt, müssen die eingehalten werden. Wir verantworten die Bonität Österreichs, und da gehören die Finanzen der Länder dazu.

Spindelegger: Den Ländern auf die Finger klopfen wollen wir nicht. Wir brauchen ein gemeinsames System, an das sich alle halten. Mit Steuergeld darf es keine Spekulation mehr geben.

Aber es ist doch auffallend, dass Politiker immer erklären, wie konservativ sie ihr eigenes Geld anlegen, mit fremdem Geld aber spekulieren lassen.

Faymann: Vor der Finanzmarktkrise wurden Politiker kritisiert, wenn sie Steuergelder nur auf ein Sparbuch gelegt haben, während andere Institutionen mit geschickten Anlagen etwas verdient haben. Öffentliche Haushalte leiden halt immer unter Geldmangel, und da hat man früher geglaubt, man kann mit geschickten Anlagen das Steuergeld vermehren. Aber aus der Krise müssen wir alle lernen.

Spindelegger: Aber die politische Verantwortung bleibt bei jedem Regierungsmitglied, das für Veranlagung der Regierungsgelder zuständig ist.

Im aktuellen Fall heißt das, dass der zuständige Landesrat Brenner zurücktreten müsste?

Faymann: Jetzt geht es darum, dass aufgeklärt wird.

Aber es gibt doch so was wie eine politische Verantwortung, die ja bekanntlich in Österreich nicht sehr ausgeprägt ist.

Faymann: Aber wir beide haben doch nicht einmal den Einblick, was in Salzburg vorgefallen ist. Genau das wollen wir durch die neuen Richtlinien erreichen.

Wir haben nicht gefragt, ob Sie beide zurücktreten werden.

Faymann (lacht): Danke.

Sondern ob Salzburgs Landesrat Brenner zurücktreten soll.

Spindelegger: Das ist eine Angelegenheit der Salzburger. Ich will den Entscheidungen nicht vorgreifen. Aber ich wüsste, was ich zu tun hätte.

Warum wird politische Verantwortung in Österreich nicht ernst genommen?

Faymann: Wenn eine Bank überfallen wird, muss der Direktor nicht zurücktreten. Wenn er die Bank aber nicht ordentlich geschützt hat, dann ist er verantwortlich. Wenn sich herausstellt, dass ein politisch Verantwortlicher versagt hat, dann ist er verantwortlich.



Herr Bundeskanzler, Finanzministerin Fekter schickt eine „ Troika“ zur Aufklärung des Finanzskandals nach Salzburg. Den Begriff kennen wir nur im Zusammenhang mit Griechenland. Wird Salzburg das neue Athen?

Faymann: Wenn drei Leute miteinander wohin gehen, ist es noch keine Troika. Wenn sie sich um die Aufarbeitung kümmern, ist es auch in Ordnung. Vielleicht sind es aber am Ende auch vier oder fünf. Troika ist kein besonders sympathisches Wort, Aufarbeitung aber schon. Und von der Frau Landeshauptfrau abwärts ist jeder in Salzburg an einer raschen Aufklärung interessiert. Denn erst dann kommt man aus den vielen Vermutungen heraus.

Herr Vizekanzler, Sie haben beim Wort Troika geschmunzelt. Ein gelungener Untergriff im Vorwahlkampf?

Spindelegger: Nein, darum geht es nicht. Die Finanzministerin wurde von Salzburg gefragt, ob sich die Bundesfinanzagentur das jetzt einmal anschauen kann. Jetzt geht sie das gemeinsam mit dem Rechnungshof und ihren Beamten einmal an. Nachdem wir schon etwas vom europäischen Troika-System wissen, wird das eine strenge Prüfung sein. Das ist in dem Fall auch angebracht.

Mit Salzburg steht 2013 nun noch eine weitere wichtige Wahl an. Die ÖVP freut sich offenbar, dass sie die Chance hat, das Land politisch wieder umzudrehen.

Spindelegger: Die Sache ist zu ernst um sich zu freuen! Wenn das Vertrauen nachhaltig erschüttert ist, kann man nicht mehr gemeinsam regieren. Dass ich hinter dem Wilfried Haslauer stehe, ist ebenso klar, wie dass Du Werner hinter der Gabi Burgstaller stehst. Das ist klar, aus den politischen Familien heraus aus denen wir kommen....

Politische Familien sind manchmal gefährliche Einrichtungen, wie wir aus Erfahrung wissen. Die Frau Burgstaller war ja immer wieder eine Widersacherin und Kritikerin der Bundes-SPÖ. Manche Kommentatoren meinen, dass Sie, Herr Bundeskanzler, Burgstallers jetzige Probleme nicht nur mit einem weinenden Auge sehen.

Faymann: Ich sehe es genau umgekehrt. Ich stehe voll hinter der Frau Landeshauptfrau. Ich glaube, dass diejenigen, die jetzt Neuwahlen erzwingen wollen, die Salzburgerinnen und Salzburger nicht unterschätzen sollen. Es wird noch geklärt werden, über wie viele Dinge die ÖVP informiert war. Ich halte es daher für einen Fehler, politisches Kleingeld wechseln zu wollen.

Spindelegger: Das sehe ich diametral anders. Wilfried Haslauer hat zu Recht die Frage aufgeworfen, wie es in einer Regierung noch ein Vertrauen geben kann, wenn man über wesentliche Dinge nicht informiert wurde. Und wenn ich nach Kärnten schaue, dann sehe ich: Die SPÖ und die Grünen sagen dort, zu einem Neuanfang kommt man nur, wenn die Verantwortlichen zurücktreten und man neu wählt. In Salzburg ist es jetzt genau anders. Ich stehe in beiden Fällen auf der gleichen Linie. Neuanfang geht nur, wenn man auch die Karten neu mischt.

Faymann: In Kärnten ist die Aufarbeitung bereits passiert. In Salzburg ist sie noch ausständig.