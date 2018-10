Koalitionäres Hickhack zwischen ÖVP und FPÖ bei BVT-U-Ausschuss

Amon legte Freundschaft mit Spionagechef offen

Amon hatte im U-Ausschuss kein Hehl aus der Bekanntschaft mit P. gemacht. Der ÖVP-Fraktionsführer outete sich bei dessen Einvernahme als langjähriger Freund des Zeugen. Im Juli war ja bekannt geworden, dass P. eine Adresskartei mit ÖVP-Politikern unterhielt. Sein Anwalt sprach damals von einem privaten Adressbuch, dessen Existenz er damit begründete, dass sein Mandant vor seinem Eintritt ins BVT in der Jungen Volkspartei (JVP) sowie im Parlament aktiv gewesen sei.

In anonymen Mitteilungen an die WKStA sei der Verdacht erhoben worden, dass die im Zuge der Ermittlungen durch das BVT erlangten Daten zur Causa Kasachstan durch Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung an den ÖVP-Klub weitergegeben wurden, heißt es im Ermittlungsakt. Weiters sei behauptet worden, dass P. direkte Weisungen von ÖVP-Politikern entgegen genommen habe.

Jenewein ortet "grobe Problematik"

FPÖ-Fraktionschef Hans-Jörg Jenewein hat seinem VP-Kollegen Werner Amon indirekt den Rückzug nahegelegt. In einer Ausschuss-Pause sprach er von einer "groben Problematik" und einer möglichen Unvereinbarkeit. Er gab zu bedenken, dass Amon, der als Ausschussmitglied volle Akteneinsicht habe, jetzt selbst als Auskunftsperson geladen werden könnte.

Direkt wollte er Amon nicht ausrichten, was zu tun wäre. Das wisse die ÖVP wohl selbst. Amon habe er bisher als korrekten und harten Frager im Ausschuss erlebt, sagte Jenewein. Ob es aber ein "Freud'scher" gewesen sei, dass Amon unlängst in einem Fernsehbericht als Oppositionsvertreter bezeichnet worden sei, sei dahin gestellt.