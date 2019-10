Koalition: Ohne Klimaschutzvereinbarung "braucht man gar nicht verhandeln"

Am Parallelschauplatz bei den Klimaschützern wettert indessen Katharina Rogenhofer, Sprecherin der Klimaschutzbewegung, über die Versäumnisse der abgelaufenen türkis-blauen Regierung: "Die Menschen in Österreich sind schon zu lange klimapolitisch im Stich gelassen worden. Wenn ein Zugticket mehr kostet als das Flugzeug, dann läuft da was verkehrt. Wenn wir weiterhin fossile Energien aus dem Ausland importieren und Strafzahlungen in Kauf nehmen und Milliarden in klimaschädliche Subventionen stecken, anstatt ordentlich umzusteuern und zu investieren, dann ist das eine Verlachung der österreichischen Bevölkerung."



Kontrolle durch Wissenschaft

Die Ökonomin Sigrid Stagl, die zusammen mit anderen Wissenschafterinnen den wissenschaftlichen Maßstab für Klimapolitik in Österreich erarbeitet hat, hebt eine ökologische Steuerreform als bedeutendes Element hervor. “Eine klug ausgestaltete CO2-Abgabe kann gleichzeitig Emissionen und soziale Ungleichheit reduzieren”, so Stagl. Zusätzlich betont sie, wie wichtig es sei, das Regierungsprogramm durch die Wissenschaft prüfen zu lassen. “Nur durch einen Klimacheck kann sichergestellt werden, dass die künftige Regierung keine Scheinlösungen vorschiebt. Die unabhängige Wissenschaft muss bestätigen, dass die Maßnahmen geeignet sind und danach effektiv waren, um die Pariser Klimaziele zu erreichen”, so Stagl.