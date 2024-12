Koalitionsverhandlungen: Warum der Freitag ein Schicksalstag ist

Schon am Donnerstag saßen Mitarbeiter von Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger bis in den späten Abend, um Szenarien und Budget-Zahlen durchzurechnen.

Und auch an diesem Freitag haben sich die Mitglieder der so genannten Steuerungsgruppe - also die Parteichefs, die Klubobleute und die Präsidenten von Wirtschaftskammer und Gewerkschaftsbund - „hinten hinaus“ nichts Großes vorgenommen. Bei den Koalitionsverhandlungen gilt nun ein „open end“. Man will so lange reden, bis man zu einem Ergebnis kommt - ode nicht.