ÖVP attackiert Zadić und fordert "volle Aufklärung"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat gerade erst angekündigt, sich trotz aller Streitigkeiten wieder eine Koalition mit den Grünen vorstellen zu können. Zuvor hatte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit ihrer Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz die ÖVP in Aufruhr versetzt - Anzeige wegen möglichen Amtsmissbrauchs inklusive. Der türkis-grüne Burgfrieden dürfte nun jedenfalls wieder vorbei sein.

Geht es nach ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker , soll sich die Kommission aber noch weiterer "Vorwürfe annehmen". Wie Krone und Presse berichten, liegt nämlich eine Anzeige gegen eine Mitarbeiterin Zadićs vor. Ein ehemaliger Informant Pilnaceks verdächtigt diese, Akten rechtswidrig an Dritte weitergegeben zu haben.

Stocker erhebt schwere Vorwürfe

Bei den Grünen vermutet man bereits, dass die ÖVP die Anzeige nutzt, um die Arbeit der Pilnacek-Kommission in Misskredit zu ziehen. Denn bisher reagierte lediglich Stocker via Aussendung auf die Vorwürfe: "Alma Zadić schuldet der Öffentlichkeit volle Aufklärung. Alles andere ist gänzlich inakzeptabel." Wenn gegen eine der engsten Mitarbeiterinnen der Justizministerin der Vorwurf erhoben werde, sie würde vertrauliche Akten der Justiz rechtswidrig weitergeben, "dann wiegt dieser Vorwurf einfach zu schwer", so Stocker.

Weiters stellt Stocker infrage, ob Kreutners Kommission tatsächlich "unabhängig" arbeite. Zadić dürfe dieser nämlich Weisungen erteilen. Das BMJ wollte auf Stockers Ausführungen nicht weiter eingehen. Aus Kreisen des Ministeriums heißt es zum KURIER, dass man nicht im Bilde sei über den Ermittlungsstand der Kommission und sich auch niemals in deren Arbeit eingemischt habe.