Koalition mit FPÖ: SPÖ-Kandidat Schieder kritisiert Parteigenossen

Nach den jüngsten Skandalen innerhalb der FPÖ geht Andreas Schieder, Spitzenkandidat der SPÖ bei der EU-Wahl, auch mit der eigenen Partei hart ins Gericht. In der Zib2 kritisiert der ehemalige Klubobmann die Koalition der SPÖ mit der FPÖ im Burgenland sowie in der Stadt Linz. Es sei dieselbe FPÖ wie im Bund und "ich habe eine Koalition immer abgelehnt". Am gefährlichsten sei die Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen zwar im Bund, aber eigentlich sei auf allen anderen Ebenen eine Koalition auszuschließen.

"Jeden Tag gibt es einen Einzelfall, ob Rattengedicht oder die Verbindungen zu Salvini ( Italiens Innenminister, Anm.). Die FPÖ ist nicht regierungsfähig", so der Spitzenkandidat. Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) habe bereits bei der Regierungsbildung gewusst, "mit wem er sich ins Bett legt". Besorgt zeigte sich Schieder auch in Bezug auf Österreichs Ruf im Ausland.

Misstrauensantrag

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kündigte Mittwochvormittag bereits einen Misstrauensantrag gegen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und einen Dringlichen Antrag an Bundeskanzler Kurz ( ÖVP) an.