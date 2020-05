Koalition macht Asyl zur Chefsache

Lange hat es gedauert, zwei Landtagswahlen mussten verloren gehen. Doch jetzt haben Kanzler Werner Faymann ( SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) offenbar das ewige Gerangel um die dringend benötigten Flüchtlingsunterkünfte satt. Beim Ministerrat erklärten Kanzler und Vizekanzler die heikle Flüchtlingsfrage am Dienstag zur Chefsache.

„Die Zelte müssen weg. Da die Bundesländer nicht in der Lage sind, ausreichend Quartiere zur Verfügung zu stellen, müssen wir gemeinsam vorgehen“, kündigte Faymann an. Der erste Schritt in der Koordinierungsfunktion von Faymann und Mitterlehner werden zwei Treffen sein: Die Regierungsspitzen wollen Vertreter von Nicht-Regierungs-Organisationen wie der Caritas und der Diakonie treffen und sich auch mit allen Landeshauptleuten zusammensetzen. „Kasernen zu öffnen, kann nur eine Notmaßnahme sein. Wir wollen auch keine großen Lager haben. Die Lösung muss sein, dass in ganz Österreich auf alle Bezirke verteilt und in kleineren, überschaubaren Einheiten die Flüchtlinge untergebracht werden,“ so Faymann. Verteidigungsminister Gerald Klug sagte gestern, dass bereits am Montag mit den nötigen Umbauarbeiten in den Kasernen begonnen werden kann ( Tamsweg, Bleiburg, Vomp).