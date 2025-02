Staatssekretär für Geheimdienst oder Asyl: Was ist an den Angeboten dran?

Zugang zu Geheimdienst-Infos

Das FPÖ-Angebot würde zudem bedeuten, dass ein blauer Kanzler Herbert Kickl Zugang zu heiklen Geheimdienst-Informationen bekäme.

Denn: Der ÖVP-Staatssekretär müsste dem FPÖ-Innenminister Bericht erstatten. Ein Innenminister fungiert sozusagen als "Gate Keeper". Er als oberstes Sicherheitsorgan wägt ab und entscheidet, welche Informationen er an den Bundeskanzler weitergibt.

Das Szenario könnte also so aussehen: Ein ÖVP-Staatssekretär bekommt heikle Infos von Nachrichtendiensten im Ausland, und berichtet diese an den FPÖ-Innenminister. Der könnte diese Informationen dann an seinen FPÖ-Kanzler weitergeben.

Wohl mit ein Grund, warum die ÖVP darauf behaart, den Ressortchef zu stellen. Denn davor, dass die FPÖ Zugang zu heiklen Geheimdienst-Infos erhält, warnen Sicherheitsexperten eindringlich. Ausländische Geheimdienste sind bekanntlich alarmiert, weil sie bei der FPÖ einen direkten Draht nach Russland sehen.