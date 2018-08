Kneissl-Hochzeit: Fragwürdige Dekoration im Restaurant

Kleine Detail am Rande: Laut einer ATV-Doku über Millionäre und einem Standard-Bericht vom Mai 2011 ist der steirische Fleischermeister ein Auto-Freak. Der Standard zitierte ihn damals: "Ich fahre unter anderem einen Mercedes SLS AMG mit 571 PS, das Safety-Car der Formel 1. Mein VW-Käfer mit Fetzendachl ist der letzte, der in den 1990er-Jahren in Mexiko erzeugt wurde." Dieser weiße Käfer machte mit der bunten Alto-Petfood-Werbung auf der Kneissl-Hochzeit ebenfalls Furore.