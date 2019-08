Klimavolksbegehren startet: Ziel sind "6,4 Millionen Unterschriften"

„Meine Eltern und ich wuchsen in einer Zeit auf, als man sagen konnte: Es wird besser. Das könnte ich meinem Kind heute nicht mehr sagen“, zeigt sich Katharina Rogenhofer (25), Sprecherin des Klimavolksbegehrens, besorgt. Ab morgen Mittwoch beginnt das Sammeln von Unterstützungserklärungen, gesetzlich sind 8401 nötig. Diese Hürde dürfte noch kein Problem sein.

Denn Rogenhofer erfährt eine breite Unterstützung, auch an diesem Dienstag, von einer Allianz aus zivilgesellschaftlichen Organisationen aus dem Umwelt- und Sozialbereich, Vertreter der Sozialpartnerschaft und den Kirchengemeinschaften.

Ort der Pressekonferenz ist der Maria-Theresia-Platz zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum im Zentrum von Wien, bei strahlendem Sonnenschein. „Dass wir hier in der Hitze braten, ist vielleicht das Sinnbild unserer Zeit“, sagt Rogenhofer. Sie spricht beim Klimaschutz von der „größten Herausforderung unserer Zeit“, deren Folgen alle längst spüren würden, von Hitzetoten und Gletschern, die verschwinden.

Österreich als Klimaschutz-Schlusslicht

„Leider“, sagt die Studentin, „zählt Österreich beim Klimaschutz zum Schlusslicht in Europa“. Sie jedenfalls werde alles in ihrer Macht stehende tun, um das zu ändern. „Wir brauchen rasch gesetzliche Schritte, wir müssen die Klimaschutz auch in der Verfassung verankern.“