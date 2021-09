Klimaklage eingebracht: Werden Richter unseren Klimaschutz erzwingen?

"Wir ziehen für den Klimaschutz vor Gericht, also für uns alle, denn es bleibt uns nur noch wenig Zeit. Erst vor kurzem hat der Weltklimarat eine eindringliche Warnung an uns alle gerichtet: Handeln wir nicht rasch, dann werden Extremereignisse zunehmen, Hitze- und Dürreperioden stärker werden und wir riskieren katastrophale Klimaschäden. Fossile Energie bedroht unsere Umwelt und unsere Gesundheit. Deshalb akzeptieren wir es nicht, dass Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck nicht einschreiten will. Wir werden nun darauf hinarbeiten unser Recht auf saubere Energie vor Gericht durchzusetzen", so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Die Hoffnung der Umweltschützer: Ein Urteil vom Höchstgericht, wie das kürzlich in Deutschland für Aufregung gesorgt hatte. Denn dort hatten die Höchstrichtern in Karlsruhe im April in den beginnenden Wahlkampf hinein dem Bundestag und der deutschen Bundesregierung deutliche Kritik an ihrem "Klimaschutzgesetz" (KSG) bescheinigt. Das Gesetz sei in Teilen verfassungswidrig.

Es ging dort um ein heißes Eise: Im Nachgang des Pariser Klimaabkommens von 2015 bemühte sich die Politik um die nationale Umsetzung europäischer Zielvorgaben, kurz gesagt: um konkretes und verbindliches Handeln. Eine gesetzliche Regelung zum Klimaschutz hatten Union und SPD bereits im Koalitionsvertrag nach der Bundestagswahl 2017 angekündigt. Zwei Jahre lang stritten sich Ministerinnen und Minister beider Lager. Erst Ende 2019 beschloss der Bundestag dann die Regelungen des Klimaschutzgesetzes, die dann angefochten und ausgehebelt wurden.