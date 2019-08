Klimabonus: SPÖ will Pendler in die Öffis bringen

Denn mit einem Steuerfreibetrag profitierten Besserverdienende deutlich mehr. Für die Strecke Mödling-Wien bekommt ein 40-jähriger Manager mit 8.000 Euro monatlich derzeit 408 Euro Steuergutschrift - eine 33-jährige Angestellte mit Kind, die 1.800 Euro brutto monatlich verdient, nur 234 Euro.

Deshalb schlägt die SPÖ vor, das Pauschale in einen kilometerabhängigen Absetzbetrag umzuwandeln. Dann würde es direkt von der Steuerschuld abgezogen, "also 1:1 in die Brieftasche der Pendler wandern". Der Manager, der mit seinem SUV zur Arbeit nach Wien fährt, bekäme dann 450 Euro Gutschrift - die Angestellte aber 700 Euro, wenn sie mit der Bahn fährt und damit den " Klimabonus" lukriert. "Verantwortungsvolle und mutige Klimapolitik ermöglicht allen ein klimafreundliches Leben, indem sie Anreize schafft, bei denen sie am Ende nicht draufzahlen müssen, sondern sogar davon profitieren", preist Rendi-Wagner die Vorschläge der SPÖ an.