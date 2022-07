Klimabericht will Handlungsoptionen für Österreich in Fokus rücken

Mehr als 120 Wissenschafterinnen und Wissenschafter werden in den kommenden drei Jahren an einem neuen, umfassenden Klimabericht für Österreich arbeiten. Dieser soll vor allem Handlungsoptionen in den Fokus rücken und diese auch auf die regionale Ebene herunterbrechen, betonten vier Leitautorinnen und -autoren im Rahmen eines Pressegesprächs im Anschluss an das erste Arbeitstreffen der Gruppe am Donnerstag in Innsbruck.

Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel (APCC Assessment Report on Climate Change in Austria, kurz AAR2) soll "Transformationspfade" aufzeigen und die "wissenschaftliche Grundlage" für den notwendigen "gesellschaftlichen Wandel" schaffen, legten die Verantwortlichen die Ziele dar. Die Ergebnisse seien wesentlich für den Weg Österreichs zur Klimaneutralität 2040.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte in einer Stellungnahme den Sachstandsbericht als eine "fundierte Analyse darüber, mit welchen Folgen wir in Zukunft zu rechnen haben" bezeichnet. Er unterstütze in der Vorbereitung und gewährleiste, dass die richtigen Schritte zur Anpassung getan würden.

Rund 80 Wissenschafterinnen und Wissenschafter hatten am ersten, zweitägigen Arbeitstreffen in der Tiroler Landeshauptstadt teilgenommen. Stellvertretend stellten sich die vier Leitautorinnen und -autoren - Margreth Keiler von der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), sowie Daniel Huppmann und Keywan Riahi (beide vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse IIASA in Wien) und Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur BOKU in Wien - den Fragen der Medienvertreter.