Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) will Erleichterungen beim Einbau von Klimaanlagen in Wohnungen. Das berichteten am Mittwoch zuerst Der Standard online und das Ö1-Mittagsjournal. Babler lässt demnach eine Anpassung relevanter Gesetze prüfen. Die Hürden für den Klimaanlageneinbau in Miet- und Eigentumswohnungen sind hoch, notwendig ist dafür nämlich die Zustimmung von Vermietern und allen anderen Hausparteien.

Einspruch gegen Klimaanlagen-Einbau erschweren Der für Wohnagenden zuständige Minister will die Durchsetzung von Maßnahmen zum Hitzeschutz erleichtern, dazu könnte etwa auch der Einbau von Außenjalousien zählen. Konkret soll es für Vermieterinnen und Vermieter schwieriger werden, gegen den Einbau Einspruch zu erheben und auch für Wohnungseigentümer soll der Einbau erleichtert werden, falls andere Eigentümer im Haus nicht zustimmen, berichtete Ö1.