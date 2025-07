Experte: „Es braucht immer diesen Schlauch nach draußen“

Man könnte einfach in einem Fachmarkt ein mobiles Gerät kaufen. Ist so etwas sinnvoll?

Wenn alle Stricke reißen, ist das durchaus eine Ausweichmöglichkeit. Falls man im Baumarkt überhaupt noch etwas findet. Zum Teil sind die mobilen Geräte dort auch schon vergriffen.

Was kann denn so ein mobiles Monoblock- Gerät für ein paar hundert Euro?

Von der Funktion her: kühlen. Aber man muss in Kauf nehmen, dass die gesamte Technik in diesem Monoblock steckt, also Kompressor und Verdichter und so. Das ist dann schon ziemlich laut und diese Geräte sind auch nicht besonders energieeffizient.

Bei so einem Monoblock-Gerät wird einfach meist nur der Schlauch aus dem Fenster gehängt. Es braucht immer diesen Schlauch nach außen. Das geht entweder durch die Wand oder durch ein Fenster, in das von einem Glaser ein Loch gemacht wird. Manche lassen den Schlauch auch durch das gekippte Fenster raus, das macht aber nur Sinn, wenn man den Spalt verschließt, damit die warme Luft nicht reinströmt. Da gibt es zum Beispiel spezielle Abdeckplanen. Aber schön ist das nie.