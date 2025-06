Klug abkühlen, cool wohnen: Ohne Klimaanlage, aber mit Technik

Die Luft flirrt, das Thermometer steigt – und drinnen staut sich die Hitze. Was früher Ausnahmetage waren, ist heute vielerorts der Sommerzustand: In Städten heizen sich Wohnungen auf wie Treibhäuser, auf dem Land geraten selbst gut gebaute Häuser an ihre Grenzen.

Doch braucht es wirklich immer eine Klimaanlage? In Zeiten teurer Energie und ökologischer Verantwortung wächst das Interesse an Alternativen, die kühlen, ohne Strom zu verschwenden oder das Mikroklima draußen weiter aufzuheizen. Bei Neubauten lassen sich viele Systeme von Beginn an einplanen, im Bestand eröffnen sich clevere Nachrüstlösungen – manche erstaunlich simpel, andere technisch ausgeklügelt.