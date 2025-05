Vom Zacherlhaus bis zum Looshaus, vom Residenzpalast über die Zentrale des Wiener Bankvereins bis zum Dianabad. Architekturforscher Otto Kapfinger ist es zu verdanken, dass die Bedeutung dieser Bauphase recherchiert und dokumentiert wurde, er hat rund 160 wegweisende Gebäude in der Studie „Anatomie einer Metropole – Pionierjahre des Bauens mit Eisenbeton, Wien 1890–1914“ untersucht. Seine Forschungsergebnisse sind in der gleichnamigen Publikation gesammelt, herausgegeben von Otto Kapfinger, sie erscheint Anfang Juni 2025.

Nun mussten die Mauern keine tragende Rolle mehr übernehmen, die schlanke Skelettkonstruktion des Eisenbetons ermöglichte weitgespannte Räume mit hoher Traglast. Österreichische Baufirmen entwickelten die Technologie weiter, in kurzer Zeit entstanden bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges viele bedeutenden Bauten, von denen heute in Wien zahlreiche erhalten sind.

Hell, luftig, Loft-Struktur: Eines der erhaltenen Gebäude aus dieser Zeit steht in der Neubaugasse 2 in Wien und wurde vom Baumeister Leopold Fuchs errichtet. In den beiden oberen Geschoßen ist das Architekturbüro Henke Schreieck untergebracht, 1982 wurde das erste Geschoß angemietet. „Wir haben das unscheinbare Inserat damals im KURIER gelesen“, erzählen Marta Schreieck und Dieter Henke.

Ob diese Art zu bauen die Architekten inspirierte?

„Natürlich, wir sind Verfechter von Stahl, Beton und Glas, einem Minimum an Material, aber ein Maximum an Raum“, so Dieter Henke. Stahlbeton sei in der Klimakrise in Verruf geraten, weil man seiner Meinung nach nicht richtig damit umgehe und ganze Häuser in Beton errichte.

Ausschließlich die Struktur aus Stahlbeton sei hingegen nachhaltig, da die so geschaffenen Räume flexibel sind. Denn im Laufe der Zeit verändern sich Nutzungen, es sei nachhaltig, dann umbauen zu können. „Alle unsere Gebäude sind so“, sagt Marta Schreieck und verweist auf Planungen für den Erste Campus und die Triiiple Towers. So gebe es etwa im Erste Campus innen keine einzige tragende Wand, alles sei frei bespielbar.