Innovativ und urban: In Floridsdorf und der Donaustadt entstehen moderne Stadtquartiere

Aktuell sind zwei innovative Quartiere in zwei Bezirken jenseits der Donau in Entwicklung. Was diese beiden Stadtentwicklungsgebiete in Wien noch eint: Sie haben beide englische Projektnamen, werden nicht auf der grünen Wiese errichtet und haben gemischte Nutzung – von Büro über Retail bis Hotel. Die Rede ist von TwentyOne in Floridsdorf und Vienna TwentyTwo in der Donaustadt.