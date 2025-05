Makler wissen: Diese Immobilien sind gerade begehrt

Was wird gesucht? Aktuell sind Mietwohnungen in jeder Größe in ganz Wien gefragt. Aufgrund des stark gesunkenen Angebots verlagert sich die Nachfrage zunehmend auch in angrenzende Regionen Niederösterreichs mit guter Anbindung an die Hauptstadt.

Welche Ausstattungen zählen?

Besonders gefragt sind Wohnungen mit Freiflächen wie Balkon, Terrasse oder Eigengarten sowie Wohngegenden mit einer guten Infrastruktur wie Nahversorgung und Freizeitangebot. Wohnküchen als zentrale Kommunikationsräume sind ebenso beliebt wie die klare Trennung von Wohn- und Schlafbereich.

Bei Vier-Zimmer-Wohnungen geht derTrend in Richtung zwei Toiletten,wenn nicht sogar zwei Bäder. Die Freiflächen sollten auch bei kleineren Wohneinheiten zumindest mehr als 5 m2 groß sein.

© EHL Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter von EHL Immobilien

Eugen Otto, Geschäftsführer von OTTO Immobilien, stellt fest:



Was wird gesucht?

Wohnträume sind heute individuell wie nie. Gesucht werden nicht bloß Quadratmeter, sondern durchdachter Wohnnutzen, der wie nach Maß für die Bedürfnisse passt und im Budget liegt. Grundsätzlich beobachten wir, dass aktuell kleinere Flächen mit höherem Mehrwert punkten.

Welche Ausstattungen zählen?

Ob kleiner oder größer – entscheidend ist, ob das Raumkonzept den Alltag erleichtert: etwa durch einzusätzliches Zimmer, flexible Grundrisse oder ein Wohnzimmer mit echter Aufenthaltsqualität. Extras wie Klimaanlagen, vor allem in Dachgeschoßwohnungen oder bei großen Glasflächen, sind längst Standard.

Freiflächen, so klein sie auch sein mögen, sind ein wertvolles Plus.

Was heutzutage nicht geht: Keine sichere und gut zugängliche Abstellmöglichkeit für ein Fahrrad zu haben.

© Alexander Chitsazan Eugen Otto, Geschäftsführer von OTTO Immobilien

Heinrich Birnleitner, Geschäftsführer von Birnleitner Immobilien, sieht die Nachfrage nach Immobilien so: Was wird gesucht?

Klassische Altbauwohnungenin guten und sehr guten Lagen, die gerne auch renovierungsbedürftig sein können, solange die typischen Altbauelemente wie Flügeltüren, Holzkastenfenster, Parkettböden, gegliederte Fassaden etc. noch vorhanden sind, aber auch Häuser in Cottagelagen in Wien und im Grünen etwas außerhalb, wenn eine gute Verkehrsanbindung nach Wien gegeben ist. Welche Ausstattungen zählen?

Zumindestein kleiner Balkonmit Platz für einen Tisch und drei, vier Sessel ist auf der Wunschliste weit vorne. Gefragt sind Extras wie Klimaanlage, Fußbodenheizung – gerne mittels Luftwärmepumpe betrieben – und Garagenplätze im Haus. Beim Wohnraum wird wieder der Wunsch nach einer Abgrenzung geäußert, wenn die Küche so angelegt ist, dass auch der Esstisch seinen Platz findet.

© Birnleitner Immobilien Heinrich Birnleitner, Geschäftsführer von Birnleitner Immobilien

Das sagt Elisabeth Rohr von Elisabeth Rohr Real Estate: Was wird gesucht?

Am meisten nachgefragt sind immer noch Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in innerstädtischer Lage. Bei der Suche werden Betriebskosten und die Reparaturrücklage genau unter die Lupe genommen und die Energie-Effizienz spielt auch eine immer größere Rolle.



Welche Ausstattungen zählen?

Wichtig ist Flächeneffizienz. Extrazimmer etwa zum Arbeiten im Homeoffice sind immer ein besonders gutes Verkaufsargument. Der Ausblick ist allen sehr wichtig und die Mikrolage. Reine Innenhoflagen mit schlechter Belichtung und eine unzureichende Infrastruktur wie eine fehlende U-Bahn in der Nähe sind Dealkiller.