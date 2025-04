Wiener Büromarkt im Aufwind: Neue Flächen sind gut nachgefragt

Der Wiener Büromarkt war in den vergangenen Jahren durch eine geringe Neubautätigkeit geprägt. Wie aus dem EHL Büromarktbericht für das Frühjahr 2025 hervorgeht, hat die langjährige Zurückhaltung bei Fertigstellungen zu einem begrenzten Angebot an Erstbezugsflächen in Top-Lagen geführt.

Die Folge: Eine historisch niedrige Leerstandsrate von nur 3,3 Prozent. In den besten Lagen Wiens, insbesondere in der Innenstadt und rund um den Hauptbahnhof, hat diese Angebotsknappheit aber zu einem klaren Nachfrageüberhang geführt. Steigende Mietpreise sind die logische Konsequenz. Der Einstiegspreis liegt laut Otto Immobilien in Lagen mit guter öffentlicher Erreichbarkeit mittlerweile in ganz Wien bei mindestens zwanzig Euro pro Quadratmeter und Monat.