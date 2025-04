Salzburger Festspiele: Wie Kultur den Immobilienmarkt anheizt

Die Salzburger Osterfestspiele , die noch bis 21. April in der Mozartstadt stattfinden, gehören zu den traditionsreichsten Musikfestivals Europas. Jahr für Jahr zieht das Festival ein internationales Publikum an. Doch nicht nur Kulturliebhaber lassen sich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern – immer mehr Besucher entdecken das Bundesland Salzburg als exklusiven Wohn- und Investitionsstandort.

Salzburg zählt schon lange zu den begehrtesten Wohn- und Investitionsstandorten in Österreich und bietet eine Vielfalt an exklusiven Immobilien – von charmanten Altstadt-Villen bis zu modernen Chalets in den umliegenden Bergregionen. „Besonders die einmalige Kombination aus städtischem Flair und begehrten Seelagen macht die Region sowohl für inländische als auch internationale Käufer attraktiv“, betont Hüsges.

Die Salzburger Immobilienpreise verzeichnen seit Jahren eine starke Marktdynamik und spiegeln die Attraktivität der Region wider. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Toplagen liegen laut Engel & Völkers zwischen 13.000 und 15.000 Euro, während erstklassige Seelagen mit direktem Zugang im Salzkammergut Spitzenpreise von bis zu 10 Millionen Euro erzielen.

Ebenso bleibt auch in der Mozartstadt die Nachfrage im Premiumsegment weiterhin stabil. So werden Eigentumswohnungen in den inneren Bezirken für durchschnittliche Quadratmeterpreise von 5.500 Euro gehandelt, während Einfamilienhäuser ab 740.000 Euro erhältlich sind.