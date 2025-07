Klimaanlage: Wer muss zustimmen? Was ist erlaubt?

Wenn im Sommer die Temperaturen konstant hoch sind, heizt sich auch unser Zuhause auf. Aber nur die wenigsten Wohnungen verfügen von Haus aus über eine Klimaanlage. Wer also bereits über den Einbau einer Klimaanlage nachdenkt, sollte im Vorfeld einiges beachten. Der KURIER hat bei der Elke Hanel-Torsch, Rechtsexpertin der Mietervereinigung Wien, nachgefragt:

Welche Bewilligungen muss ich vor dem Einbau einer Klimaanlage einholen – etwa wenn eine Außenmauer durchbrochen werden muss?

Elke Hanel-Torsch: Die Errichtung von Klimaanlagen unterliegt in Österreich je nach Bundesland unterschiedlichen baurechtlichen Vorgaben. In der Regel ist eine Bauanzeige oder Baubewilligung erforderlich, wenn bauliche Veränderungen am Gebäude vorgenommen werden, das Außengerät sichtbar montiert wird, sich das Objekt in einer Schutzzone befindet oder technische Vorgaben, etwa hinsichtlich Lärm, Abständen oder Gestaltung, nicht eingehalten werden.