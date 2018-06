Wowereit: "Manchmal juckt es, reinzuhauen"

Es ging damals um die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters und den Schutz meiner Person (Medien haben zuvor angedeutet, ihn zu outen, Anm). Ich wollte nicht, dass Gegenwind kommt. Was ich sagte, stand nicht im Manuskript. Das ging um die Welt, darauf bin ich stolz. Schwule sind in der Politik nicht mehr problematisch, in anderen Bereichen gibt es noch diese Diskriminierung, wie im Fußball oder Wirtschaftsleben. Da ist noch einiges zu tun.

Berlin hat das Image der weltoffenen und toleranten Stadt: Jetzt ist die AfD hier stark, Fälle von Antisemitismus häufen sich. Wie erklären Sie sich das?

Den Antisemitismus haben wir leider in unsere Gesellschaft trotz historischer Erfahrung nicht gänzlich bekämpfen können. Das ist eine Bildungsfrage, aber löst sich im Prinzip in jedem Einzelfall, wenn man den Grundgedanken nimmt, der uns verbindet: Dass der Menschen akzeptiert werden soll in seiner Unterschiedlichkeit.

Sie beklagen in Ihrem Buch Stress und Schnelllebigkeit in der Politik. Was war die größte Befreiung?

Kein Termindruck mehr und weniger öffentliche Aufmerksamkeit, denn man steht von morgens bis abends unter voller Beobachtung. Denn es gibt nicht Wenige, die nur darauf warten, einem was anzuhängen.

So wie die Etiketten, die man Ihnen verpasst hat: Party-Bürgermeister oder Sparmeister…

Der Party-Bürgermeister hat nicht geschadet, sondern eher zum Image Berlins beigetragen. Und zum Sparmeister: Wir sind heute in einer Situation, in der Berlin Haushaltsüberschüsse hat. Während zu meiner Zeit aus Geldmangel viel in die Zukunft verschoben werden musste. Es ist gut, dass man jetzt investieren kann.