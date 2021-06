Klaudia Tanner: „Jet-Deal mit Indonesien ist nicht abgesagt“

Die nächste Baustelle sind die Eurofighter. Im April gab es die Meldung, der Deal mit Indonesien, das Interesse gezeigt hat, die Jets zu kaufen, sei gescheitert. Was passiert jetzt mit den Jets?

Es gibt noch keine Absage von Indonesien. Mit den technischen Experten gibt es laufende Gespräche. Dass unser Eurofighter ein Einsitzer im Gegensatz zu anderen Jets ist, ist aber nicht besonders hilfreich. Und dass sich Indonesien nicht nur in Österreich umschaut, weil man eine schnelle Lösung braucht, ist auch klar. Wenn der Deal passt und dem Steuerzahler Vorteile bringt, dann soll uns der Verkauf recht sein.

Zuletzt soll sich Airbus quergelegt haben ...

Der Verteidigungsminister von Indonesien war bei mir und hat dann eine Tour zu den Herstellerunternehmen gemacht. Airbus wird das geringste Problem sein. Was jetzt im Fokus steht, ist die technische Ausstattung.

Was, wenn Sie die Eurofighter doch noch an Indonesien loswerden: Findet die Luftraumüberwachung dann vom Boden aus statt?

Ich bin immer wieder überrascht, dass sich heute niemand mehr daran erinnern kann, dass wir vor den Eurofightern auch eine Überbrückungslösung hatten. Wir haben Staatsverträge mit der Schweiz und mit Deutschland. Hier sind die Verfassungsexperten am Zug, mit welchen Ländern wir eine Überbrückungslösung finden können.

Welche Punkte der umstrittenen Reform, die im Vorjahr bekannt wurde, werden noch umgesetzt. Die Reduktion der schweren Waffen, die für viel Aufregung sorgte, steht auch im Regierungsprogramm. Trauen Sie sich da nochmals drüber?

Bitte, es soll mir die Aussage gezeigt werden, wo ich das behauptet habe. Seit den 90er Jahren wurde nichts mehr in schwere Waffen investiert. Wir investieren jetzt erstmalig in die Systeme Leopard und Ulan und kaufen um 106 Millionen Euro 30 neue Pandur-Radpanzer.

Wo wird dann reduziert?

Im Regierungsprogramm heißt es: Der Weg der Reduzierung ist fortzusetzen, aber der Fähigkeitserhalt muss weiter gegeben sein. Deswegen ist die eine oder andere Investition in diesem Bereich notwendig. Offen gestanden war ich fast erschüttert, dass von unseren Leopard-Panzern nur eine sehr geringe Anzahl einsatzbereit wäre – und das schon seit geraumer Zeit. Da fragt man sich, was ist in den vergangenen 30 Jahren passiert und warum ist das früher keinem Minister aufgefallen? Für diese Erkenntnis brauchte es vielleicht eine Frau an der Spitze.

Was hat es gebraucht, um als erste Frau in diesem Amt zu überleben?

Ein Offizier hat mir einmal gesagt, vielleicht tut es ganz gut, wenn man schwierige Zeiten mit erhobenem Haupt überlebt. Wir Frauen geben nicht schnell auf. Was es zusätzlich wirklich braucht, ist Leidenschaft. Ich habe von Beginn an gesagt, dass Verteidigungsministerin genau der Job ist, den ich machen will. Vielleicht auch, um als erste Frau in diesem Amt zu zeigen, dass Frauen in jeder Position bestehen können.