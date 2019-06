Klage gegen EU vor Weltstrafgerichtshof hat „keine Chance“

„Allerdings ist nicht die EU verantwortlich, dass Boote im Mittelmeer untergehen. Sie hat diese Boote ja nicht versenkt. Hier eine Mitschuld zu konstruieren, halte ich juristisch für mehr als weit hergeholt“, betont der Experte von der Uni Innsbruck. Zudem hält er fest, dass Klagen am IStGH nur durch Vertragsstaaten, den UN-Sicherheitsrat und durch Juristen am Weltstrafgerichtshof selbst eingebracht werden können – Letzteres als Reaktion auf Eingaben und Mitteilungen durch Personen, NGOs etc. Darauf zielt offenbar der Vorstoß der Rechtsanwälte ab.

Dieser, meint Obwexer, sei wohl eher davon getragen, auf die Problematik breitenwirksam aufmerksam zu machen. Ähnlich schätzt das auch seine Juristen-Kollegin Sabina Gless ein. Die Strafrechtsprofessorin an der Uni Basel sprach im Schweizer Rundfunk von einer symbolischen Aktion.

670.000 Migranten in libyschen Camps

Faktum ist – und darauf wollten die Advokaten wohl primär hinaus –, dass zwischen 2016 und 2018 rund 40.000 Menschen auf dem Mittelmeer aufgegriffen und in Lager nach Libyen gebracht wurden. Dort, das bestätigen westliche Diplomaten, werden die Insassen systematisch misshandelt, gefoltert und getötet. Laut UNO befinden sich in den zahlreichen Camps in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland rund 670.000 Migranten und Flüchtlinge.