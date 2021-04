"Kirche muss politisch sein": Wie das Christentum relevant bleiben kann

Moser: Ich denke nicht, dass die evangelische Kirche sich dem Zeitgeist anbiedert. Sie nimmt aufmerksam wahr, was in unserer Gesellschaft los ist. Aber natürlich es gibt Überlegungen, wie wir relevant bleiben können. Wichtig ist, dass Menschen stärker wahrnehmen, dass wir ein offenes Ohr für ihre Probleme haben. Dass wir als Kirche da sind für Sorgen und Probleme, ist vielen oft nicht bewusst. So gesehen haben wir ein Kommunikationsproblem.

Schaffelhofer: Das sehe ich genauso. Nur, dass das Fundament in der katholischen Kirche momentan noch wackeliger ist. Wir leiden an einem Glaubwürdigkeitsverlust, der vielfach selbst verschuldet ist. Ich verweise auf die Missbrauchsdebatte, den Zwangszölibat – wie ich ihn nenne – oder die letzte Entscheidung zur Homosexualität.

Ist das Vatikan-Dekret zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft durch Bibelstellen zur Homosexualität nicht gut begründet?

Schaffelhofer: Nein, in dieser Form ist das nicht biblisch begründet. Die Kirche bleibt hier den Menschen einfach Wertschätzung und Respekt schuldig. Homosexuelle Menschen sind genauso wie heterosexuelle Ebenbild Gottes. Die Kirche hat überhaupt kein Recht, ihnen einen Segen zu verwehren. Im Grunde genommen handelt sie jetzt gegenüber homosexuellen Menschen genauso, wie sie jahrhundertelang gegen Frauen gearbeitet hat. Es ist ein Armutszeugnis.

Moser: Was ist ein Segen? Der Segen ist der Zuspruch der Liebe Gottes, des Heils, das uns Menschen, allen Menschen, geschenkt ist. Zur Diskriminierung ist ein Segen nicht geeignet.

Aktuell sehr relevant: Assistierter Suizid ist laut Verfassungsgerichtshof nicht mehr strafbar. Wie denken Sie darüber?

Schaffelhofer: Das menschliche Leben ist für mich unantastbar, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Ich möchte sehr davor warnen, Menschen nach ihrem Nutzen und Produktionswert für die Gesellschaft zu beurteilen. Wenn wir hier die Tür einen Spalt weit öffnen, wird ein Dammbruch einsetzen, der letztlich kein Fortschritt für eine humane Gesellschaft sein wird. Sterbebegleitung und nicht Sterbehilfe sollte unser Thema sein. Ich plädiere für einen stärkeren Ausbau der Palliativeinrichtungen.

Moser: Der erste Auftrag der Kirchen und der Diakonie ist immer, das Leben zu fördern. 2015 hat es eine parlamentarische Enquetekommission zum Thema „Würde am Ende des Lebens“ gegeben. Der flächendeckende Ausbau der Palliativversorgung wurde beschlossen. Das ist nicht passiert. Ich finde, das ist ein Skandal. Beim assistierten Suizid sind wir für einen gewissen Spielraum in sehr dramatischen Ausnahmefällen. Mit einem strikten Verbot werden Ärzte, Angehörige und auch Betroffene in schwere Gewissenskonflikte gestürzt.