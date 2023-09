Kinderzuschusses für Einkommensschwache wird ausbezahlt

In diesen Tagen startet die Auszahlung des neuen Kinderzuschusses für einkommensschwache Familien in Höhe von 60 Euro pro Monat und Kind. Nach Angaben der Regierung werden im ersten Monat für 232.365 Kinder rund 14 Mio. Euro ausbezahlt - er geht an Familien, in denen Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Ausgleichszulage bezogen wird bzw. an Alleinerziehende mit einem monatlichen Bruttoeinkommen unter 2.000 Euro sowie Sozialhilfeempfänger mit Kindern.