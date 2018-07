Kinder, Kassen, 12-Stunden-Tag: Schwarze Offensive gegen Türkis

In der Volkspartei war eines seit jeher Tradition, und zwar unabhängig davon, aus welcher Parteiecke man stammt: Kritik an Wien und an der Bundespartei geht immer.

Dieses „Grundprinzip“ hat vor einem Jahr unter Sebastian Kurz aufgehört. Zwar gab es bei den Themen Pflegeregress und Kassenfusion durchaus Gemurre – so richtig heftig wurde es aber nie. Bis vor Kurzem.

Diese Woche flogen zum ersten Mal in der türkisen Ära so richtig die Fetzen zwischen Ländern und Bund – sprich: zwischen Schwarz und Türkis, also zwischen ÖVP-alt und ÖVP-neu.

So richtete Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (siehe Artikel rechts) der türkis-blauen Koalition aus, Länder und andere Partner zu wenig einzubinden und teilweise nicht sehr sorgfältig in der Umsetzung zu sein. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein warf er überhaupt mangelnde Kompetenz vor. In den Tagen darauf legte Wallner nach, nahm nach heftigen Attacken aus der FPÖ-Spitze auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ins Visier. Kurios: Für die Freiheitlichen ergriff der türkise Generalsekretär Karl Nehammer inhaltlich Partei und wies die Kritik Wallners am Kopftuchverbot im Kindergarten zurück.