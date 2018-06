Kilometergeld auf Krankenschein

Kurbudgets werden nicht zu knapp eingeplant, Impfzuschuss zu Zecken oder Grippe liegt um vieles über den Gebietskrankenkassen. In Wien gibt es eine tägliche Stillprämie von 1,45 Euro, ein Sonderwochengeld von 162 Euro und einen Beerdigungszuschuss von 436 Euro. Massagen, Zahnprophylaxen, Einzelheilgymnastik, physikalische Therapien – das Leistungsangebot der KFA-Versicherten liest sich mitunter wie das eines Spa-Hotels.

Auch die Ärzte bekommen unterschiedlich bezahlt (siehe Tabelle). Die Grippe eines GKK-Versicherten ist für einen Arzt weniger lukrativ als die Grippe eines KFA-Beamten.

Die Regierung legt nun zwar die neun Gebietskankenkassen zu einer zusammen, aber die Beamtenversicherung und die KFA lässt sie unangetastet. Das stößt auf Kritik von Neos. „Wenn die Regierung schon dabei ist, für die unselbstständig Beschäftigten eine Österreichische Gesundheitskasse zu schaffen, dann soll sie nicht die Beamten außen vor lassen“, sagt Sozialsprecher Gerald Loacker. Da für das Einbeziehen von Beamten und KFA-Versicherten in die neue ÖGK eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich ist, würden Neos diese zur Verfügung stellen. Loacker sieht zwei Ansätze, die Ungleichbehandlungen abzuschaffen. „Entweder alle unselbstständig Beschäftigten werden in der neuen ÖGK versichert oder man macht einen Risikoausgleich zwischen BVA, KFA, die man in den Hauptverband holen müsste, und ÖGK.“

Loacker sieht es jedenfalls nicht ein, dass die KFA „willkürliche Kleingoodies verteilen, weil sie das viele Geld, das sie einnehmen, irgendwie verbraten müssen.“ Übrigens: Auch bei den Funktionären könnte man ansetzen. Die Regierung begründet die Kassenzusammenlegung ja damit, dass dort zu viele Funktionäre wären. Da müsste sie die KFA aber besonders ins Visier nehmen. Beispiel KFA Salzburg: Von Neos aliquot berechnet kommen in der GKK Salzburg 0,1 Funktionäre auf 1000 Versicherte, in der KFA Salzburg 5,26. Also 50 Mal so viele.