Kika/Leiner-Kauf: WKStA prüft Anfangsverdacht,ob Schmid intervenierte

Der Tiroler Immobilieninvester Rene Benko hatte Kika/Leiner ein Pauschalangebot für sämtliche Immobilien gemacht. Gläubiger drängten allerdings auf die Insolvenz des Unternehmens. Im Juni 2018 ging die Möbelhauskette schließlich nach einem Verhandlungsmarathon via Notverkauf und ohne einer Insolvenz doch an Benkos Signa Holding. Ein Insolvenzverfahren hätte für den Investor bedeutet, mit dem Masseverwalter um einzelne Immobilien verhandeln zu müssen, was kostspieliger gewesen wäre.

Bundesrechenzentrum dementiert

Die nun veröffentlichten Chats legen nahe, dass es bereits einen Insolvenzantrag zu Kika/Leiner gab. Der damalige Kabinettsmitarbeiter und nunmehrige Nachfolger Schmids als Generalsekretär, Dietmar Schuster, schrieb in einer Chat-Nachricht an Schmid, der sich zu diesem Zeitpunkt in Griechenland aufhielt: "Vom Berg Athos hast du die Zustellung des Insolvenzantrags von Kika/Leiner durch das BRZ gebremst! Cool!!!" Über das Bundesrechenzentrum laufen Eingaben im Elektronischen Rechtsverkehr (ERV), über den Anwälte Insolvenzanträge bei Gericht einbringen.

Eine Bestätigung der möglichen Intervention gibt es von keiner Seite. Das BRZ bestritt gegenüber jedweden Eingriff. Schmid ließ über seinen Anwalt ausrichten, dass er keine Stellungnahme abgeben möchte.

Die Signa Holding des Investors Rene Benko bestreitet, Nutznießer der mutmaßlichen Aktion gewesen sein zu können. Kolportiert wird, dass er für das ganze Kika/Leiner-Paket rund eine halbe Milliarde Euro bezahlt haben soll. Erstens hätten die früheren Gläubiger von Kika/Leiner gar keinen Insolvenzantrag eingebracht, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. Zudem kenne Signa die Kommunikation zwischen Schmid und Schuster nicht und sei für das Unternehmen auch nicht nachvollziehbar.

"Es gab keinen Insolvenzantrag"

Kika/Leiner-Vertreterin war damals die Wiener Anwältin Ulla Reisch. Sowohl gegenüber der Signa-Anwaltskanzlei Arnold als auch gegenüber der Tageszeitung "Kurier" bestätigt sie laut dem Zeitungsbericht (Montagsausgabe), dass sie damals (Juni 2018) mit der insolvenzrechtlichen Beratung und Vertretung der operativen Kika/Leiner-Gesellschaften beauftragt war - und dass von den Kika/Leiner-Gesellschaften kein Insolvenzantrag gestellt wurde. Soweit ihr bekannt, sei auch von Gläubigern der Gesellschaften kein Insolvenzantrag gestellt worden. Wenn kein Insolvenzantrag gestellt werde, gelange einer solcher auch nicht zum BRZ. Grundsätzlich werden solche Anträge meist von Gläubigern und am häufigsten von der Sozialversicherung bzw. Gesundheitskassa gestellt.