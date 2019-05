Kickls umstrittener Medienerlass wird bald aufgehoben

Stück für Stück nimmt der vor einer Woche angelobte Experten-Minister Eckart Ratz die umstrittensten Neuerungen seines Vorgängers, FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, zurück. Als bisher letzte Maßnahme stoppte der neue Ressortchef der provisorischen Regierung nun die Auflösung der Pressestelle des Bundeskriminalamts – und die Zentralisierung im Innenressort.

Die vier Mitarbeiter sind zurück übersiedelt und machen wieder an ihrem angestammten Platz am Josef-Holaubek-Platz Dienst, anstatt in der Herrengasse. Zuvor (in der Kickl-Ära) hatte es geheißen, dass deren Mitarbeit an einem zentralen "Newsroom" im Innenministerium dringend notwendig sei – diese Maßnahme habe keinen Zusammenhang mit der türkis-blauen "Message Control", wurde noch vor wenigen Wochen vehement behauptet.