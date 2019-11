Kickl an Grenze: "Zitter-Schützi schlotterten die Knie"

Hier in der Südsteiermark, nur wenige Kilometer von der Grenzstation Spielfeld entfernt, wo 2015 Flüchtlinge die Polizeisperren durchbrachen und in Folge ein Grenzzaun (allerdings mit Lücken) installiert wurde, ist das Flüchtlingsthema noch immer ein Dauerbrenner.

Und wer kann dieses Thema in der FPÖ besser bespielen als Herbert Kickl? Doch siehe da: Für Kickls Verhältnisse gab er sich in seiner Wortwahl sehr zahm. Im Nationalratswahlkampf hatte Kickl schon mit aggressiveren Wuchteln die Menschenmenge zum Jubeln gebracht. Den ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer nannte Kickl einen „Zitter-Schützi“, dem 2015 die „Knie schlotterten“, als Migranten vor der Grenze gestanden seien. Die Menschenrechte, so Kickl, seien „nicht dazu da, dass uns Fremde in unserem eigenen Land auf der Nase herumtanzen“.