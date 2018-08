Kein Geld mehr vom Bund: Wien halbiert Deutschkurse

"Der Bund zieht sich davon zurück, real existierende Probleme lösen zu wollen", ergänzt Hacker. Das sei verantwortungslos. Denn derzeit dauerten Asylverfahren in Österreich zwei Jahre und länger: "Diese Zeit in der Grundversorgung darf nicht sinnlos verstreichen." Keine Begleitmaßnahmen in puncto Integration ab dem ersten Tag zu setzen, erzeuge hohe gesellschaftliche Folgekosten, erklärte Czernohorszky.

Wichtig sei deshalb, die deutsche Sprache zu lernen, damit die Menschen für Jobs vermittelt werden können bzw. recht bald auf eigenen Beinen stehen können, sobald sie einen positiven Asylbescheid haben. Und wenn sie nicht bleiben können, hätten sie zumindest etwas Sinnvolles gelernt, so der Tenor.

"Unerhört" findet Hacker, dass Schwarz-Blau künftig den Bezug der Mindestsicherung an Deutschkenntnisse knüpfen will, andererseits aber das Angebot streicht. In Wien werden Kurse im Niveaubereich A1 bis B1 angeboten - inklusive spezifisches Vokabular aus den Berufszweigen Gastronomie und Verkauf, Selbstständigkeit, Handwerk und Technik sowie Gesundheit und Soziales. Abgesehen davon, dass der Bund dies unterstützen müsse, appelliert Hacker an die Regierung, darauf aufbauende Kurse beim AMS zu finanzieren.