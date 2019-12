Kein Geld für neuen Wahlkampf? - Rendi-Wagner kontert in der ZIB2

"Politisch verträgliche Spenden"

Doch die Aufnahmen - deren Quelle nicht genannt wurde - wurden noch brisanter. Bundesgeschäftsführer Deutsch sagte dort weiter, dass die Partei nicht nur Ausgaben einschränken, sondern auch "Einnahmen machen" müsse. Konkret nannte er Spenden.

Dass die SPÖ noch vor wenigen Monaten andere Parteien, insbesondere die Neos, wegen ihrer Spenden kritisiert hat, weil sie dadurch "käuflich" seien, sei kein Widerspruch, so Rendi-Wagner am Freitag. Man müsse vielmehr auf "politisch verträgliche Spenden" setzen, also im gesetzlichen Rahmen. Spenden allein seien schließlich "nichts Verwerfliches". "Gegengeschäfte" seien hingegen abzulehnen.