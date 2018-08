Kein Asyl weil zu "mädchenhaft: Asylamt weist Kritik zurück

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat am Donnerstagnachmittag Kritik an einem negativen Bescheid für einen irakischen Asylwerber, der als Grund seine Homosexualität angegeben hatte, zurückgewiesen. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA wurde dem Vorwurf eines diskriminierenden Verhaltens klar widersprochen.

Der Antrag des irakischen Asylwerbers war als "nicht glaubhaft" zurückgewiesen worden, weil er zu "mädchenhaft" und "nicht authentisch" auftrete. Homosexuelle Interessensgemeinschaften hatten der Behörden deshalb Diskriminierung vorgeworfen.