Kein Asyl: Iraker präsentierte sich zu „mädchenhaft“

Erst vor einer Woche war ein ähnlicher Fall publik geworden. Da hatte ein BFA-Beamter in Wiener Neustadt den Asylantrag eines Afghanen abgelehnt, weil dieser „zu wenig schwul“ wirkte. „Weder Ihr Gang, Ihr Gehabe oder Ihre Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass Sie homosexuell sein könnten“, lautete die Begründung, die europaweit für Spott und Empörung sorgte. Dem Beamten wurde die Approbation entzogen.

Firas’ Fall will das Innenministerium hingegen gar nicht prüfen. „Wir können nicht jeder Formulierung nachgehen“, heißt es. Die Bescheide seien an Indizien aufgehängt, nicht an Beweisen, es gehe also immer um die Glaubhaftmachung der Homosexualität. Und auch wenn eine Formulierung dubios sein sollte, ändere dies nichts an der Gültigkeit des Bescheides.

Joe Niedermayer, Obmann der „RosaLila PantherInnen“, wird Firas nun beim Einspruch unterstützen, der Verein Queer Base übernimmt die Rechtsvertretung.