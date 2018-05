Kaum Glanz, weniger Gloria: EU-Vorsitz und kuriose Events

Strenge Sicherheitsvorkehrungen und der Einsatz von Drohnen werden bei EU-Treffen in Österreich (siehe Kasten rechts) wohl dafür sorgen, dass es zu keinem Eklat wie beim EU-Lateinamerika-Gipfel 2006 kommt.

Damals durchbrach eine argentinische Samba-Königin fast splitternackt alle Absperrungen und stolzierte über die Bühne, wo gerade 60 Staats- und Regierungschefs für das gemeinsame Familienfoto posierten. Die Aktivistin in Karnevalskleidung protestierte gegen umweltschädliche europäische Papierfabriken in ihrem Heimatland.

In Erinnerung ist vielen auch das Spektakel rund um den Überraschungsgast beim informellen Treffen am Wörthersee im Herbst 1998. Der palästinensische Präsident Yassir Arafat landete in Klagenfurt, um den EU-Granden über die geplante Ausrufung eines eigenen Palästinenser-Staates zu informieren.