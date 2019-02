Katharina Schulze über das Erfolgsrezept der Grünen in Bayern

Die Politik müsse dafür sorgen, dass die Polizei ihre Arbeit machen kann, sie müsse aber auch Sozialpolitik machen, die Zivilgesellschaft und die Demokratie stärken. „Es muss klar sein, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Sicherheitspolitik ist aber mehr, da gehört auch Prävention dazu.“

Die EU-Wahl sei eine „Richtungsentscheidung“. Wenn Schulze das sagt, klingt es weniger nach Floskel, als man das in der Tagespolitik gewohnt ist. „Ich bin 33 Jahre alt“, leitet die Grüne ein. „Ich kenne nur ein Leben in Frieden. Eines, in dem ich einfach so in ein anderes Land fahren, dort leben, arbeiten und mich verlieben kann.“ Das sei – Zitat – „der absolute Hammer“.

Klar, die EU sei noch nicht perfekt. „Aber jetzt zu sagen, wir wollen wieder zurück in den Nationalsozialismus, das ist doch crazy (Anm.: verrückt).“