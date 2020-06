Spindelegger: "Wahrheit ist zumutbar"

Ich nehme das sehr ernst. Wir arbeiten die Vergangenheit auf, sorgen für Transparenz und ziehen die Lehren aus diesem blauen Debakel. Ich habe mit der Einsetzung einer Untersuchungskommission bereits ein erstes Signal gesetzt. Auf der Homepage des Finanzministeriums werden die 38 gängigsten Fragen, aber auch persönlich gestellte Fragen zur Hypo beantwortet. Drittens bereiten wir strenge Regeln zu Haftungen vor, damit so etwas nicht mehr vorkommen kann.

Der Vorarlberger Landtag hat mit Stimmen der ÖVP die Einsetzung eines U-Ausschusses zur Hypo gefordert. Werden Sie dem Wunsch nachkommen?

Ja zur Aufarbeitung, aber ein Polit-Spektakel trägt nicht dazu bei: Es braucht daher zuerst eine Reform. Entscheiden wird in diesem Fall letztendlich der Nationalrat.

Auch der Kanzler will nun, dass die Einsetzung eines U-Ausschusses ein Minderheitenrecht wird. Sie auch?

Der Kanzler will auch, dass zuerst die Regeln geändert werden, damit ein U-Ausschuss nicht wieder zum Tribunal wird. Wenn man das tut, kann man auch über ein Minderheitenrecht reden.

Wann wird der U-Ausschuss neu kommen?

Bleiben wir realistisch, aus langjähriger Erfahrung im Parlament weiß ich, dass die Änderung der Verfahrensordnung Monate braucht.

Ende des Jahres will die Untersuchungskommission ihren Bericht vorlegen. Soll es gleich danach einen U-Ausschuss geben?

Das ist Sache des Parlaments.

Das ist eine formale, aber keine politische Antwort.

Ich bin da für eine saubere Trennung der Kompetenzen zwischen Regierung und Parlament.

Sie planen, nicht nur die Hypo bei der ÖIAG anzusiedeln, sondern sie gänzlich umzukrempeln. Wird die ÖIAG für 2,6 Milliarden die Anteile der Republik am Verbund ankaufen?

Wir wollen das Beteiligungsmanagement des Bundes neu aufstellen. Dazu laufen Gespräche mit dem Koalitionspartner über viele Fragen, entschieden ist aber noch nichts. Fix ist, dass ich will, dass die ÖIAG auch Risikokapital für Unternehmensgründungen erhält. Weil die Banken mit immer strengeren Vorgaben wie Basel III zu kämpfen haben, soll hier die ÖIAG zusätzlich einspringen.

Heißt ÖIAG neu auch ein neues Management?

Wenn diese Aufgaben so kommen wie geplant, brauchen wir eine breitere Managementebene, das heißt aber nicht Rückkehr zum Proporz, sondern professionelle Suche nach dem Besten.

Am Freitag haben die letzten Minister die Zahlen fürs Budget abgeliefert. Der prominente Wissenschaftler Anton Zeilinger befürchtet eine Kürzung der Forschungsausgaben. Zu Recht?

Die Wissenschaftsszene muss sich keine Sorgen machen. Wir werden eine ausreichende Finanzierung der Forschung und Universitäten sicherstellen. Mehr werde ich vor der Budgetrede am 29. April noch nicht sagen.

Wann kommt die versprochene Verwaltungseinsparung – und das Amt der Bunderregierung, das leichtere Versetzung von Beamten möglich macht?

Das wird wie geplant 2016 kommen. Die Vorbereitungen laufen schon.

Sie haben ein Sparpaket nicht ausgeschlossen, schließen Sie, so wie Wilfried Haslauer auch, die Erbschaftssteuer nicht aus?

Ich werde in meinem Budget zeigen, dass wir die Lasten, die durch das blaue Hypo-Debakel entstanden sind, so aufteilen, dass wir nicht Leistungen für die Bürger streichen, sondern uns das Geld durch Einsparungen in der Verwaltung holen. Da wird es quietschen und krachen, es wird Ecken und Kanten auch in den einzelnen Ressorts geben. Wenn der Staat mit weniger Geld auskommen muss, muss ich auch Strukturreformen machen.

Kommt statt eines Sparpakets ein Ersparpaket?

Das ist der Grundsatz, nach dem ich das Budget angelegt habe.

Warum wehren Sie sich so sehr dagegen, eine Erbschaftssteuer einzuführen, die auch in Ländern wie der Schweiz oder den USA selbstverständlich ist, die nicht unter Sozialismus­verdacht stehen?

Weil ich Österreich kenne: Wenn eine neue Steuer eingeführt wird, ist das die beste Ausrede, um nicht einzusparen. Ich will die Steuerlast nicht erhöhen.

Eine grundsätzliche Diskussion über eine Steuerreform ohne Tabus ist für Sie vorstellbar?

Ich will eine Steuerstrukturreform, dazu braucht es eine breite Diskussion. Momentan kann ich keine Steuersenkung versprechen, da wir nicht das Geld dafür haben. Aber am Ende einer solchen Debatte sollte eine Entlastung bei den Einkommenssteuern stehen.

Frage an den Parteichef: Wie geht es der ÖVP?

Wir haben schon bessere Zeiten erlebt. Ich sehe, dass es eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine bessere interne Kommunikation braucht. Schritte in diese Richtung sind bereits eingeleitet, das werden wir jetzt breit in der Partei diskutieren. Das Ergebnis werden wir am Parteitag 2015 vorstellen.

Inklusive einer Strategie über den Umgang mit dem neuen Herausforderer Neos?

Auch die Frage der Neos müssen wir angehen, weder mit hinprügeln noch umarmen, sondern mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Im EU-Wahlkampf machen wir den Anfang: Wir haben klare Positionen, nicht wie die Neos, die wollen, dass Russland oder Türkei Mitglied der EU werden.

Egal wie die Europawahlen ausgehen, Sie bleiben Finanzminister, Vizekanzler und ÖVP-Chef ?

Ich bin das gerne und weiß um die Herausforderung.

Mit der Dreifachbelastung wollen und werden Sie weiterleben?

Ich sehe, dass es notwendig ist, diese drei Funktionen miteinander zu verbinden. Wer glaubt, das kann man so einfach trennen, der irrt sich. Entscheidend ist, dass wir als ÖVP etwas weiterbringen.